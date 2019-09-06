Путин сравнил Камчатку бриллиантом

Российский президент Владимир Путин назвал самым красивым местом в мире Камчатку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства сравнил полуостров с бриллиантом.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное», — сказал он.

Путин добавил, что не видел ничего красивее в мире, чем это место.

Также российский лидер поддержал идею создания музея в этом регионе.

В прошлом году лидер сообщил, что рассказывал супругам глав других стран «о России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся».