За два дня до терактов 11 сентября Путин предупреждал Буша об опасности

Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби заявил, что президент России Владимир Путин в 2001 году предупреждал Джорджа Буша, который занимал должность главы США в то время, что на территории страны могут готовиться теракты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин за два дня до 11 сентября позвонил Бушу и сообщил, что российская разведка зафиксировала признаки готовящейся антитеррористической компании.

Кроме того, Биби напомнил, что российский глава первым из иностранных коллег в телефонном разговоре поддержал США после терактов 11 сентября.

Отмечается, что в архивных записях Кремля есть данные о разговоре Путина и Буша от 10 сентября 2001 года.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания в суде.