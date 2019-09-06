Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, глава государства тоже собирается голосовать.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что выборы в Мосгордуму нельзя отменить, они пройдут 8 сентября — в единый день голосования. Как отмечается, в правительственный орган на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой поступило письмо одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина с предложением отменить выборы и перенести их на конец осени.