Абэ заявил о съеденном вместе с Путиным пуде соли

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным 27 двусторонних встреч и тем самым «съел вместе с ним пуд соли». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, они с Путиным виделись уже много раз, и премьер хочет, чтобы все это запомнили.

«У нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли», — подчеркнул Абэ.

Ранее сообщалось, что Абэ прочитал стихотворение Тютчева.