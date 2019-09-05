Пушков отреагировал на обмен заключенными между Москвой и Киевом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в твиттере ситуацию с обменом заключенными с Украиной.

По его словам, обмен задержанными между Москвой и Киевом положительно повлияет на атмосферу между двумя странами, а также будет снята крупная эмоциональная проблема.

«Именно этому долго пыталась помешать команда Порошенко, игравшая судьбами людей, как пешками, ради нагнетания вражды к России», — заключил сенатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию относительно обмена заключенными между Россией и Украиной.