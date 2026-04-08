Названы возможные сроки испытания ядерного оружия в Германии

Военный эксперт Леонков: Германия может испытать ядерное оружие через пять лет

Германия может провести испытания ядерного оружия через пять лет. Возможные сроки назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

По его словам, разработка ядерного оружия может занять несколько лет, если делать это с нуля. Однако если немцы возьмут за основу, например, французские технологии, то сроки значительно сократятся.

«Если это будет конструироваться на основе французских технологий, с добавлением какого-то немецкого ноу-хау, то, вероятно, два-три года. Может быть, максимум пять лет до испытаний», — сказал эксперт.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Германия в течение нескольких месяцев могла бы создать свое ядерное оружие. По его словам, ФРГ обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.

Физик-ядерщик Владимир Кузнецов также заявлял, что у стран Евросоюза есть все возможности и накопленный опыт для того, чтобы создать ядерное оружие. В этом плане наиболее выделяются Франция и Великобритания, отметил он. По словам ученого, эти страны накопили такое количество плутония, что «не знают, куда его девать».

Ранее в СВР заявили о подготовке Евросоюза к созданию ядерного оружия.