Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Названы возможные сроки испытания ядерного оружия в Германии

Военный эксперт Леонков: Германия может испытать ядерное оружие через пять лет
Reuters

Германия может провести испытания ядерного оружия через пять лет. Возможные сроки назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

По его словам, разработка ядерного оружия может занять несколько лет, если делать это с нуля. Однако если немцы возьмут за основу, например, французские технологии, то сроки значительно сократятся.

«Если это будет конструироваться на основе французских технологий, с добавлением какого-то немецкого ноу-хау, то, вероятно, два-три года. Может быть, максимум пять лет до испытаний», — сказал эксперт.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Германия в течение нескольких месяцев могла бы создать свое ядерное оружие. По его словам, ФРГ обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.

Физик-ядерщик Владимир Кузнецов также заявлял, что у стран Евросоюза есть все возможности и накопленный опыт для того, чтобы создать ядерное оружие. В этом плане наиболее выделяются Франция и Великобритания, отметил он. По словам ученого, эти страны накопили такое количество плутония, что «не знают, куда его девать».

Ранее в СВР заявили о подготовке Евросоюза к созданию ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
