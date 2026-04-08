В ЕС призвали Израиль остановить операцию в Ливане

Израиль имеет право на самозащиту в соответствии с международным законодательством, однако Евросоюз (ЕС) считает израильский ответ на атаки «Хезболлы» чрезмерным. Об этом заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает «Интерфакс».

«Мы призываем Израиль прекратить операции в Ливане. Мы требуем уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», — сказал он.

Аль-Ануни также отметил полную поддержку Евросоюзом Временных сил ООН (UNIFIL), выполняющих миротворческую миссию на юге Ливана.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

