Путин посоветовал молодежи больше созидать

Российский президент Владимир Путин посоветовал молодым россиянам тратить свою энергию правильно и предложил созидать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, журналист заговорил о разной молодежи и спросил у Путина, какая молодежь в России. В ответ на это глава государства заявил, что Россия состоит из людей, которые по-разному тратят свою энергию.

«Все мы, а прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию», — порекомендовал Путин.

Ранее Путин дал совет студентам.