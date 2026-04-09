Правовой эксперт рассказала об отсутствии сокращенного дня перед Пасхой

Голубева: сокращенной пятницы перед Пасхой не будет
Сокращенного рабочего дня в пятницу, 10 апреля, перед Пасхой не будет. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

По ее словам, Пасха не отнесена к числу нерабочих праздничных дней по нормам Трудового кодекса России.

Голубева добавила, что сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня.

Она отметила, что работодатель может самостоятельно установить для сотрудников сокращенный рабочий день по своему усмотрению.

До этого эксперт Президентской академии Марина Солодовникова рассказала, что выходной после Пасхи в понедельник, 13 апреля, возможно получить несколькими способами. Самый простой из них — это оформить отпуск на один день. Работодатель может согласовать такой отпуск, даже если он не входит в утвержденный ранее график. По словам эксперта, это можно сделать при взаимной договоренности. Кроме этого, как сообщила Солодовникова, есть еще альтернативный способ — взять один день отгула за свой счет.

