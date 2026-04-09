Названы две категории россиян с пенсией более полумиллиона

Экономист Сафонов: пенсию более 500 тысяч рублей получают космонавты и летчики
На пенсию в 500 тыс. руб. в России могут рассчитывать только космонавты и летчики-испытатели, заявил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«В принципе других категорий, которые могли бы претендовать на такие пенсии, у нас нет», — сказал он.

Эксперт пояснил, что размер выплаты зависит от оклада и составляет от 55% до 85% денежного содержания по должности. Пенсию летчиков-испытателей определяют воинское звание, количество часов и число полетов.

«Космонавты могут получать более 500 тысяч рублей в месяц с учетом стажа, сложности и опасности работы», — добавил Сафонов.

По его словам, зарплата достигает значительных сумм, когда все показатели складываются.

До этого стало известно, что средняя зарплата в сфере финансов и добычи нефти и газа в прошлом декабре превысила 400 тыс. руб. Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в среднем получали 411 тыс. руб., а страховщики и финансисты — 458 тыс. руб. Более 300 тыс. руб. в декабре зарабатывали россияне, занятые в сфере воздушного и космического транспорта (348 тыс. руб.) и международных организаций (334 тыс. руб.).

Ранее экономист назвал работу на пенсии в России необходимостью.

 
