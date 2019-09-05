Путин: Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин заявил, что российская сторона будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в настоящее время существуют вопросы, которые влияют на заключение мирного договора, однако их нужно обойти.

«Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению, для нас», — пояснил Путин.

Он уточнил, что сложности касаются военной и оборонной темы, а также безопасности.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ обратился к главе России Владимиру Путину и попросил его двигаться к будущему, намекая на заключение мирного договора между странами.