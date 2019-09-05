Путин: Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией

Российский президент Владимир Путин заявил, что российская сторона будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в настоящее время существуют вопросы, которые влияют на заключение мирного договора, однако их нужно обойти.

«Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению, для нас», — пояснил Путин.

Он уточнил, что сложности касаются военной и оборонной темы, а также безопасности.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ обратился к главе России Владимиру Путину и попросил его двигаться к будущему, намекая на заключение мирного договора между странами.