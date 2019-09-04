СМИ Европы раскритиковали Джонсона после потери большинства в парламенте

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The Guardian рассказала, как европейские СМИ отреагировали на то, что правительство британского премьера Бориса Джонсона потеряло большинство в парламенте.

Отмечается, что СМИ и политики Европы раскритиковали Джонсона после разгрома в Палате общин от противников «жестокого» Brexit. При этом утверждалось, что его тактика имела катастрофические последствия, его громкие фразы больше не работали, а спустя шесть недель на посту ему уже приходится бороться за выживание. Бывший итальянский премьер-министр Маттео Ренци назвал его популистом. Французская газета Le Monde назвала день тяжелым для Джонсона, который не смог предотвратить восстание в собственном лагере и проиграл решающую битву с противниками.

Liberation осудила решение Джонсона приостановить деятельность парламента, которое привело к катастрофическим ошибкам. Немецкая газета Handelsblatt отметила, что на фоне погружения Британии в хаос, премьер утратил контроль над событиями. Нидерландское издание NRC Handelsblad подчеркнуло, что другой премьер и другая риторика привели к тому же результату, что и до этого. The Irish Times согласилась, что решение о приостановке деятельности парламента было роковым и привело к усилению оппозиции.