Глава МИД Финляндии призвал ЕС улучшить отношения с Россией

Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что ЕС следует прилагать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Россией. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, Евросоюзу необходимо пойти на такой шаг, если он хочет усилить безопасность в европейском регионе на фоне Brexit, трансатлантической напряженности и международных конфликтов.

«Очень сложно представить себе решение (глобальных кризисов. — «Газета.Ru») без России или такие решения, где Россия не была бы в каком-то смысле активным участником», — подчеркнул Хаависто.

Он также отметил, что произошедшая смена власти на Украине может способствовать улучшению отношений между ЕС и Россией.

Ранее МИД Молдавии выступил за нормализацию отношений с Россией.