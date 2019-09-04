Глава МИД Финляндии призвал ЕС улучшить отношения с Россией
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Глава финского МИДа Пекка Хаависто заявил, что ЕС следует прилагать больше усилий, чтобы улучшить отношения с Россией. Об этом сообщает Financial Times.
По его словам, Евросоюзу необходимо пойти на такой шаг, если он хочет усилить безопасность в европейском регионе на фоне Brexit, трансатлантической напряженности и международных конфликтов.
«Очень сложно представить себе решение (глобальных кризисов. — «Газета.Ru») без России или такие решения, где Россия не была бы в каком-то смысле активным участником», — подчеркнул Хаависто.
Он также отметил, что произошедшая смена власти на Украине может способствовать улучшению отношений между ЕС и Россией.
Ранее МИД Молдавии выступил за нормализацию отношений с Россией.