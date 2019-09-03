Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней», передает RT.

В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — отметили в посольстве.

В сообщении говорится, что британская дипломатия «попустительствовала захватнической политике нацистов» и «последовательно саботировала» предложения Советского Союза по созданию эффективного антигитлеровского альянса, «в том числе конкретно для защиты Польши».

При этом в посольстве добавили, что подавляющее большинство россиян и британцев отдают дань памяти погибшим во Второй мировой войне и чтут советско-британское союзничество.