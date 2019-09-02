Президент Молдавии прибыл в Москву

Президент Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Москву для переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству и энергетике, передает ТАСС.

«Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве, где пройдут встречи с вице-премьером, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и др.», - написал глава Молдавии в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, «повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сфере энергетики». В составе делегации - министр экономики и инфраструктуры Молдавии Вадим Брынзан, советники главы государства и председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Додон приезжает в Россию практически сразу после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Кишинев и обсуждал там вопросы приднестровского урегулирования, в том числе решение гуманитарных проблем.