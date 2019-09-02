Лавров оценил инициативу Макрона о сотрудничестве с Россией

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва приветствует заявления президента Франции о необходимости взаимного сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что такие инициативы важно воплощать на практике.

Ранее Макрон выступил с инициативой расширения диалога и укрепления отношений с Россией, отметив, что партнерство с Москвой необходимо для построения новой архитектуры доверия и безопасности в Европе.