Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну

Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера польского Сената (верхней палаты парламента) Станислава Карчевского.

Как отмечается, в настоящее время ведутся работы по данному вопросу в парламентской группе.

По словам Карчевского, польские власти не намерены останавливаться.

С той же позицией выступил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Если кто-то совершил зло, то он сначала признается, а потом идет вопрос компенсаций. Это естественно для цивилизованного мира», — заявил Блащак.

Министр отметил, что вопрос репараций отвечает за эффективность внешней политики Польши. Он также сообщил, что многое зависит от итогов парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую.