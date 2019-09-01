Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США

Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости»

По его словам, Америка выступает за территориальную целостность Украины, включая ее законные требования на Крым.

Он также подчеркнул, что США поддерживают Украину в ее борьбе с «российской агрессией».

«Я могу вас заверить, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — добавил Пенс.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Пенс проведет встречу с Зеленским в Варшаве.