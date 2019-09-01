В Польше назвали причину неприглашения России на годовщину Второй мировой

Замглавы польского МИДа Шимон Шинковский объяснил, почему российскую сторону не пригласили на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом он сказал в эфире радиостанции Maryja.

По его словам, в число приглашенных вошли страны, которые являются членами Евросоюза, «Восточного партнерства» и НАТО, куда Россия не входит. Он также напомнил, что десять лет назад на эти тожества приглашали президента России Владимира Путина, а теперь подход к историческим вопросам изменился и пригласили его американского коллегу Дональда Трампа.

Дипломат подчеркнул, что в России не заинтересованы в сохранении «духа исторической правды».

Ранее Польшу раскритиковали за отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны.