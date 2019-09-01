Штайнмайер заявил об ответственности Германии за преступления Второй мировой войны

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия берет на себя ответственность за преступления Второй мировой войны. Об этом передает ТАСС.

Такое заявление лидер немецкого государства сделал во время своего выступления в польском городе Велюнь на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По словам Штайнмайера, немцы допустили геноцид Польше.

Он отмечает, что эту часть истории нельзя забыть.

«Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история», — сказал Штайнмайер в ходе своей речи.

Ранее Польшу раскритиковали за отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны.