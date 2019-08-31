Путин пообещал Кадырову посетить Чечню

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченкой встречи Рамзаном Кадыровым, в ходе которой пообещал приехать в Чечню. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров отметил, что благодаря Путину в Чечне сейчас «совсем другая жизнь», восстановлена экономика несмотря на санкции, а также идут работы по решению социальных вопросов. В конце переговоров чеченский лидер попросил российского президента по возможности посетить республику в ноябре или в декабре.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», — заявил Путин.

В свою очередь глава страны добавил, что в настоящее время Чечня развивается стремительными темпами благодаря усилиям своего народа и лидера.

Кроме того, президент отметил вклад в республику отца Рамзана Кадырова — Ахмата Абдулхамидовича.

«Так же, как ваш отец когда-то посвятил всю свою жизнь Чечне, чеченскому народу, так и вы служите Чечне», — сказал Путин.

На приглашение главы республики российский президент ответил, что с удовольствием посетит Чечню и посмотрит на ее развитие «наяву».

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей в Европе мечети.