Tagesspiegel рассказала, как фраза Меркель расколола страну

В субботу, 31 августа, знаменитой фразе немецкого канцлера Ангелы Меркель «Мы справимся» исполнится четыре года. Своими словами она хотела распространить оптимизм, но потерпела неудачу. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Отмечается, что, произнося эту фразу, политик не догадывалась, что именно с этими словами войдет в учебники по истории, как и не предполагала, что они станут самым спорным ее высказыванием. До сих пор ее фраза раскалывает страну так, как никакая другая. Для многих немцев эти слова определяют саму Меркель. Со временем они приобрели не то значение, которое вкладывала в них Меркель, подражая оптимистичному лозунгу экс-президента США Барака Обамы «Yes, we can» («Да, мы можем!»). Очевидно, что Меркель, которая произнесла эти слова в связи с миграционным кризисом, недооценила, как глубоко во многих немцах укоренилась антипатия к приезжим.

Согласно статье, многие немцы после ее слов задались вопросом, почему их никто не спрашивает. В обществе распространилась неуверенность и недоверие. Недовольство возрастает. В настоящее время большая часть немцев не чувствует себя в безопасности. В материале подчеркивается, что политикам стоит начать с признания тревожных вопросов и совместного обсуждения проблем.