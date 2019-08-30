Медведчук и Рабинович вылетели из Киева в Москву

Лидеры «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович вылетели в Москву. Об этом сообщает «Strana.ua» со ссылкой на очевидцев.

Согласно имеющимся данным, украинские политики вылетели в российскую столицу из киевского аэропорта в 10.00 по местному времени (совпадает с мск). В это время множество журналистов находились в аэропорту и ждали возвращения заключенных, которые должны были участвовать в обмене между РФ и Украиной.

«Самолет Медведчука... полетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту», — добавили очевидцы.

Ранее Медведчук и лидер украинской оппозиции Юрием Бойко встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Также 30 августа в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными, хотя утром СМИ сообщили, что в Киеве может приземлиться самолет с задержанными в России украинцами.