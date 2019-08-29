Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов Верховной рады. При этом необходимым минимумом являются в 226 голосов.

Гончарука на должность главы правительства Украины об был выдвинут партией президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Ранее СМИ уже сообщали о его приоритетном положении, а также о том, что президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера.