В минобороны Британии отреагировали на приостановку работы парламента

Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что не удивлен, что премьер страны Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, приостановка парламента является ежегодным явлением.

«Это происходит каждый год», — сказал Уоллес.

Ранее сообщалось, что Джонсон приостановил работу парламента Британии до 14 октября.

Джонсон отметил, что данный шаг не направлен на то, чтобы помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из ЕС без сделки.