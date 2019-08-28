Коломойский объяснил, почему Зеленского могут не избрать на второй срок

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему президента Владимира Зеленского могут не избрать на второй срок.

Бизнесмен отмечает, что показатель эффективности (KPI) Зеленского надо определять тем, сколько граждан вернется на Украину из-за границы.

Коломойский сообщает, руководствуясь данными независимого анализа, что на данный момент в стране проживает 35 млн человек.

По словам олигарха, если цифра увеличится до 38 млн человек, то Зеленского необходимо избирать на второй срок.

«А если будет 35, то ауфвидерзейн (нем. до свидания. – прим. ред.)», — выразил мнение Коломойский.

Ранее Коломойский опроверг информацию о своем влиянии на Зеленского.