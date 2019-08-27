Третий собиравшийся в Россию сенатор США получил визу

Американский сенатор-республиканец Майк Ли планирует посетить Россию несмотря на то, что двум его коллегам Рону Джонсону и Крису Мерфи въехать на территорию этой страны не удастся, сообщает во вторник CNN.

Представитель Ли уточнил, что третьему члену делегации, сенатору-республиканцу от штата Юта Майку Ли, не отказали в визе, поэтому он планирует посетить Россию.

Ранее американскому сенатору и члену Республиканской партии Рону Джонсону отказали в российской визе, после чего с такой же ситуацией столкнулся американский сенатор-демократ Крис Мерфи. Джонсон счел этот инцидент оскорбительным.