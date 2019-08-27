Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

По его словам, Джонсону стоит обсудить отмену санкций в адрес некоторых российских законодателей перед тем, как приехать в Россию.

«Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что в МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в «стоп-листе».