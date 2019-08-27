Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что страны G7 позиционируют себя сторонниками либеральных ценностей, но на деле не придерживаются их, передает РИА «Новости».

Она отметила, что важнейшая ценность либерализма — свобода мировоззрения. Однако, по ее мнению, это не помешало лидерам «семерки» сформировать подобие клуба, в который они принимают только себе подобных.

Захарова добавила, что нельзя выступать за либерализм, при этом проявляя крайнюю нетерпимость к мирным гражданам, которые думают иначе.

Лидер США Дональд Трамп поссорился с членами G7 из-за вопроса о возвращении России в формат.

По словам источника в дипломатических кругах, после заявления Трампа на саммите в Биаррице началась напряженная дискуссия.