Общество

Буйный россиянин сбежал из психбольницы и напал на полицейского с пистолетом

В Нижнем Тагиле будут судить напавшего на полицейского пациента психбольницы
Shutterstock

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мужчина, который сбежал из психбольницы и напал на полицейского. Об этом сообщает «Поясним за Тагил».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина повел себя агрессивно, когда правоохранители попросили его показать документы на улице, достал пистолет и набросился на стражей порядка. Агрессор схватил одного из полицейских и начал избивать его рукоятью оружия.

Нападавшего удалось задержать — при обыске у него нашли запрещенные вещества. Позже выяснилось, что дебошир сбежал из отделения для буйных пациентов психбольницы. В медучреждении он находился на принудительном лечении, а после побега его объявили в федеральный розыск.

Согласно заключению медэкспертизы, мужчина страдает от хронического психического расстройства. Он не контролирует свои действия и не отдает себе отчета в них.

Теперь вопрос его дальнейшей судьбы решит суд. Заседания пройдут в закрытом режиме.

Ранее пациент психиатрической больницы в Волгограде выколол другому глаз шариковой ручкой.
 
