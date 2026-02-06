Размер шрифта
Минобороны РФ назвало число сбитых дронов за три часа

МО: ПВО сбила 20 дронов над Белгородской, Брянской и Курской областями
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили 20 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 мск до 23:00 мск. Из них 10 уничтожены над территорией Белгородской области, пять — над Брянской областью и еще пять — над территорией Курской области.

До этого дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. В Минобороны РФ уточнили, что речь идет о дронах, ликвидированных в период с 9:00 до 16:00 по московскому времени.

В ночь на 6 февраля дежурные средства ПВО ликвидировали почти 40 дронов Вооруженных сил Украины над территорией России.

5 февраля беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в селе Новостроевка-Первая в Грайворонском районе Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки пострадал мужчина — у него диагностировали баротравму и осколочное ранение мышц бедра.

Ранее российские военные уничтожили девять снарядов для HIMARS в зоне СВО.
 
