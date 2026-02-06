Российский хоккеист заявил, что Овечкин обязан набрать 1000 очков в НХЛ

Бывший игрок петербургского СКА Максим Рыбин заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрать 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Vprognoze.ru.

«Я не думаю, что в этом сезоне он 1000 очков наберет. Но если говорить с точки зрения с такой масштабной карьеры, я не знаю как он, но я считаю, что 1000 нужно набрать кровь из носу», — сказал Рыбин.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин поднялся на 17-е место в истории по числу матчей в НХЛ.