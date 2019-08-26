Макрон поправил журналиста, назвавшего президента Ирана вождем индейцев

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции на саммите G7 поправил журналиста, который неправильно произнес имя президента Ирана Хасана Роухани.

Казусный случай произошел в ходе совместной пресс-конференции президента Чили Себастьяна Пиньера и Макрона.

Сообщается, что журналист, задавая вопрос о прибытии вождя индейцев каяпо Раони Метуктире, назвал его Роани (Роухани).

Как известно, Хасан Роухани является президентом Ирана.

Отмечается, что Макрону пришлось поправить журналиста.

«Роани (Роухани) — это тоже шеф, только не тот, что здесь», — сказал Макрон, таким образом, подтвердив приезд вождя индейцев каяпо.