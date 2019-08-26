В Кремле отреагировали на идею Трампа вернуть Россию на G7

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песокв прокомментировал идею президента США Дональда Трампа о возвращении России на G7. ОБ этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва не намерена навязывать свое участие — оно не является самоцелью.

Россия, по его словам, не отказывалась ни от каких форматов.

Песков также отметил, что в случае приглашения РФ от нескольких стран-участниц или от Трампа как хозяина следующей встречи G7, вернуться в «Большую семерку» невозможно, поскольку все решения там принимаются консенсусом.