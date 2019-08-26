«Слуга народа» планирует внести изменения в конституцию Украины

Представитель украинского лидера в Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия «Слуга народа» намерена внести ряд изменений в конституцию Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, речь идет о многочисленных изменениях.

«Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», — отметил Стефанчук.

Он уточнил, что в число таких изменений входит уменьшение числа депутатов в Верховной раде, а также отмена депутатской неприкосновенности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал украинскую Конституцию в комиксах.