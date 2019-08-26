Путин освободил от должности посла в Британии Яковенко

Президент России Владимир Путин освободил посла России в Великобритании Александра Яковенко от должности, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ освобождает Яковнко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.

Он был назначен послом России в Британии в 2011 году.