Путин освободил от должности посла в Британии Яковенко
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Президент России Владимир Путин освободил посла России в Великобритании Александра Яковенко от должности, сообщает РИА «Новости».
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ освобождает Яковнко от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Ранее сообщалось, что посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию.
Он был назначен послом России в Британии в 2011 году.