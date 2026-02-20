Размер шрифта
В Подольске под тяжестью снега рухнули крыши склада и магазина

В подмосковном Подольске под тяжестью снега обрушилась крыша распределительного центра, а также завалилось на бок недавно построенное здание супермаркета. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По его данным, крыша частично обрушилась на складе супермаркета в индустриальном парке «Южный». В момент происшествия людей внутри не было.

Сильные повреждения получило и здание на улице Ватутина, где планировалось открыть другой магазин. Как утверждают местные жители, объект возводился в сжатые сроки, поэтому произошедшее их не удивило.

Накануне днем в этом же районе под тяжестью снега рухнула крыша овощебазы. После первого обрушения пострадавших не было, и рабочим разрешили вернуться к работе. Позднее произошло второе обрушение, под завалами оказался мужчина. Его передали медикам, госпитализация ему не потребовалась.

В тот же день в Липецкой области рухнула крыша цеха автозавода «Моторинвест», где собираются автомобили Evolute. Из-под завалов извлекли минимум пять человек. По предварительной информации, виной всему сугробы снега на кровле, которые не убирали.

Ранее в Нижегородской области произошло обрушение крыши в детском саду.
 
