СМИ: Трамп поспорил с участниками G7 из-за России

Американский лидер Дональд Трамп поссорился с коллегами, которые участвуют в G7 из-за вопроса о возвращении России. Об этом пишет The Gardian.

Отмечается, что напряженный разговор произошел на саммите в Биаррице.

Президент США заявил, что Россия должна присутствовать для обсуждения вопросов Ирана, Сирии, Северной Кореи.

В ходе дискуссии с Трампом не согласились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Анлега Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Совета ЕС Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры стран аргументировали свою позицию тем, что в G7 – это сообщество с либерально-демократическими ценностями, а Россия их не представляет.

По данным издания, японский премьер Синдзо Абэ занял нейтральную позицию в обсуждении, а уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте, предложил Трампу любую поддержку.

Ранее сообщалось, что страны-члены «большой семерки» не пришли к согласию о возвращении России в G7.