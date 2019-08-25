Трамп не исключил скорой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что может вновь встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном на фоне северокорейских ракетных испытаний. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он не исключает возможности новой скорой встречи с коллегой из КНДР.

Он отметил, что ему совсем не нравятся северокорейские ракетные запуски, однако он не считает, что они нарушают какие-то договоры.

Ранее Трамп заявил, что лидер КНДР извинился перед ним за пуски ракет.

При этом президент США уверен, что без ядерного оружия КНДР станет «одной из самых успешных стран в мире».