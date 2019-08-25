Как США могут утратить мировую гегемонию, объяснил эксперт

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что Соединенные Штаты могут утратить мировую гегемонию, когда страны откажутся от доллара. Об этом сообщает RT.

По его словам, доллар в качестве мировой валюты является главным рычагом США в области экономики и политики.

Он отметил, что, если Соединенные Штаты потеряют это рычаг, то они не смогут оказывать влияние на международные процессы.

«И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон», — добавил Брутер.

Однако эксперт подчеркнул, что сегодня доллар является частью мировой внешней торговли, и отказ от него привело бы к отсутствию торговли как таковой.

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