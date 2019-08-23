Путин велел подготовить ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу страны и другим ведомствам проанализировать уровень угрозы действий США, принять исчерпывающие меры и подготовить симметричной ответ на испытание американцами новой крылатой ракеты. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Данное требование было озвучено в ходе срочного совещания с членами Совета безопасности. На это лидера натолкнули испытания США крылатой ракеты наземного базирования, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел 2 августа. Испытания прошли 18 августа 2019.

«Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский глава.

Он добавил, что размещение данных американских пусковых установок на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше – это прямое нарушение ДРСМД, о чем американцы сами сказали. Эти действия затрагивают интересы России.

При этом президент заверил, что страна не намерена вступать в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с США.

Ранее Пентагон показал видео с испытанием запрещенной ДРСМД ракеты.