Немецкий политик поддержал возвращение России к G7

Председатель немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер выступил за возвращение России к G7. Об этом он заявил в интервью газете Passauer Neue Presse.

По его словам, G7 необходимо наладить диалог с Москвой. Он отметил, что это ослабит напряженные отношения между странами «большой семерки» и Россией.

«Нет никакого смысла в том, чтобы страны G7 обсуждали между собой, какой плохой президент России Владимир Путин», — подчеркнул Линдер.

Ранее сообщалось, что Меркель высказалась о присутствии России в G8.