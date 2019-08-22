В МИД Канады выдвинули ультиматум России для присоединения к G7

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что российская сторона сможет присоединиться к участию в G7 только после того, когда война закончится в Донбассе и Россия передаст Крым Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, России бы были рады на полях саммита, однако для возвращения стране нужно выполнить названные условия.

«Если Россия хочет этого, то она должна уйти из Крыма и окончить войну на Донбассе», — сказала Фриланд.

Ранее сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину обменять Крым на место в G8. По мнению лидера Украины, такое действие покажет миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».