СМИ: Канада против возвращения России в G8

Канадская сторона выступает категорически против возвращения России в состав G8, передает Reuters со ссылкой на источник.

Против возвращения российской стороны выступает премьер Канады Джастин Трюдо, который остается верен своему мнению, сказанному еще в 2018 году, отметил источник.

«Россия не была приглашена на эту встречу», — добавил источник.

Позиция Канады перекликается с мнением, выдвинутым Францией, Британией и Германией, которые отвергли позицию Трампа по этому вопросу.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.

Также до этого президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обменять Крым на место в G8.