СМИ: Канада против возвращения России в G8
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Канадская сторона выступает категорически против возвращения России в состав G8, передает Reuters со ссылкой на источник.
Против возвращения российской стороны выступает премьер Канады Джастин Трюдо, который остается верен своему мнению, сказанному еще в 2018 году, отметил источник.
«Россия не была приглашена на эту встречу», — добавил источник.
Позиция Канады перекликается с мнением, выдвинутым Францией, Британией и Германией, которые отвергли позицию Трампа по этому вопросу.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в G8.
Также до этого президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обменять Крым на место в G8.