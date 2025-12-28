Путин заявил, что Запад рекомендует Киеву принять условия урегулирования

На Западе все чаще звучат рекомендации киевским властям принять условия для завершения конфликта и обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск, передает РИА Новости.

«На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта, предлагают хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», — сказал российский лидер.

По словам Путина, предлагаемые условия также направлены на восстановление отношений с Россией и экономики Украины.

Также президент дал понять, что заинтересованность РФ в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил (ВС) России.

Путин отметил, что Украина начала войну в 2014 году, тогда как Россия сейчас предпринимает все попытки ее завершить, но если Киев не желает решить все миром, Москва решит все задачи СВО военным путем.

Ранее во Франции призвали перестать спонсировать Украину.