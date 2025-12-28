Балицкий: город Гуляйполе предстоит восстановить и очистить от оккупации

Освобожденный в Запорожской области город Гуляйполе предстоит восстанавливать и после периода оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Гуляйполе был оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты», — говорится в сообщении.

Город был взят силами группировки войск «Восток». Сообщалось, что в ходе боев было уничтожено свыше батальона живой силы украинской армии. Кроме того, уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

27 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР.

Ранее в Гуляйполе нашли служебный ноутбук младшего лейтенанта ВСУ.