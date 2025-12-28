Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Балицкий сообщил о планах по восстановлению Гуляйполя

Балицкий: город Гуляйполе предстоит восстановить и очистить от оккупации
Александр Кряжев/РИА Новости

Освобожденный в Запорожской области город Гуляйполе предстоит восстанавливать и после периода оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В Гуляйполе был оборонительный пункт противника, откуда шла корректировка ударов по нашим мирным населенным пунктам, атаки на социальные и инфраструктурные объекты», — говорится в сообщении.

Город был взят силами группировки войск «Восток». Сообщалось, что в ходе боев было уничтожено свыше батальона живой силы украинской армии. Кроме того, уничтожено более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта.

27 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск получил доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова об освобождении городов Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова (украинское название Мирноград) в ДНР.

Ранее в Гуляйполе нашли служебный ноутбук младшего лейтенанта ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517909_rnd_2",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+