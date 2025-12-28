Появились кадры из Киева, погрузившегося во тьму после удара

Киев погрузился во тьму после удара по энергетической инфраструктуре

Киев до сих пор остается без света после удара, нанесенного по городу прошлой ночью. Кадры из обесточенной украинской столицы публикуют в Telegram-каналах «Телеграф» и «РБК Украина».

На них видно, что в городе более 12 часов нет света. В жилых многоэтажках освещены окна единичных квартир. Машины двигаются по темным улицам с включенными фарами. Кроме того, вечером 27 декабря Киев накрыла метель.

Прошлой ночью российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) в республике. Их основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице и других регионах страны возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры утверждали, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

