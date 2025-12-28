Размер шрифта
Появились кадры из Киева, погрузившегося во тьму после удара

Киев погрузился во тьму после удара по энергетической инфраструктуре
Киев, 10 декабря 2025 года
Thomas Peter/Pool/Reuters

Киев до сих пор остается без света после удара, нанесенного по городу прошлой ночью. Кадры из обесточенной украинской столицы публикуют в Telegram-каналах «Телеграф» и «РБК Украина».

На них видно, что в городе более 12 часов нет света. В жилых многоэтажках освещены окна единичных квартир. Машины двигаются по темным улицам с включенными фарами. Кроме того, вечером 27 декабря Киев накрыла метель.

Прошлой ночью российские войска перед переговорами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям ВПК (военно-промышленного комплекса) в республике. Их основной целью стал Киев, где воздушная тревога длилась в течение десяти часов.

В результате атаки в украинской столице и других регионах страны возникли перебои с электро- и водоснабжением, над городом поднялся смог. Военные блогеры утверждали, что НАТО с территории Польши «следило» за ударами ВС России.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

