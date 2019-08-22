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В нынешнем году саммит G7 состоится Биаррице за несколько дней до годовщины отказа США от привязки курса доллара к стоимости золота, который произошел 15 августа 1971 года при президенте Ричарде Никсоне. Об этом сообщает журнал Causeur.

Отмечается, что это решение ознаменовало конец Бреттон-Вудской системы. Хотя впоследствии Никсон выражал готовность вернуться к ней, этого так и не произошло. Формат G7 является не организацией со штаб-квартирой, а встречей глав государств и правительств наиболее промышленно развитых стран, которые обсуждают финансовые и экономические вопросы, имеющие значение для глобальной экономики. Постепенно в круг обсуждаемых проблем вошли и вопросы защиты окружающей среды, безопасности и борьбы с терроризмом.

«…возникает вполне разумный вопрос: как можно справиться с этой задачей в отсутствие Китая, которому удалось стать второй мировой державой, и России?» — говорится в материале.

Уточняется, что противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином свидетельствует о перераспределении сил на мировой арене. Кроме того, обе страны играют ключевую роль в Юго-Восточной Азии. В материале также упоминается экономический вес Китая и значимость России, которую опасно отодвигать в сторону. Автор замечает, что, если управление мира будет в руках нескольких лидеров, без российского президента Владимира Путина обойтись не получится.