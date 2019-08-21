Москва предложила Вашингтону принять конкретные шаги для продления СНВ

Россия предложила США принять конкретные меры для продления двухстороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как отмечается, в настоящее время Москва ожидает ответа от Вашингтона.

«Не так много осталось договоренностей в этой сфере (контроля над вооружениями - ред.) и ими надо дорожить», — заявил Лавров после встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Дипломат напомнил, что договор о СНВ между Россией и США истекает в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что представитель ФРГ прокомментировал возможность возвращения России в G8.