Россия и Украина готовы обменять моряков и заключенных

Россия и Украина готовы к финальной стадии обмена удерживаемыми на территории обеих стран заключенными, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что списки для обмена сейчас находятся на стадии утверждения. Вероятно, что на Украину будут возвращены не только украинские моряки, которые были задержаны в Керченском проливе. Информацию также подтвердил украинский дипломат при условии анонимности. Он также заверил, что процесс обмена запущен.

Согласно имеющейся информации, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждали тему освобождения моряков в ходе их первого разговора, который состоялся 11 июля по инициативе главы Украины. Источник заявил, что по этой теме достигнута договоренность.

Кроме того, помимо возвращая всех моряков в украинское государство могут вернуться и другие заключенные.

Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России. 9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.

Ранее были названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину.